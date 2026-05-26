U mestu Branjevo, sa leve strane reke Drine, u toku je potraga za dečakom koji je nestao u reci tokom kupanja, nakon što ga je, prema prvim informacijama, odnela jaka rečna matica.

Kako nezvanično saznajemo, grupa dečaka kupala se kod popularne "Breze" mesta koje tokom toplijih dana okuplja veliki broj kupača. U jednom trenutku začuo se poziv upomoć jednog od dečaka koji se nalazio u vodi, nakon čega je nestao u reci.

Pretražuje se teren uz obalu i tok Drine, dok su meštani i prisutni građani u šoku zbog događaja koji je uznemirio čitavo područje.