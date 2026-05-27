Nakon što je pronađeno telo Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine, nemački list Bild je otkrio da je izvršeno prvo hapšenje.

Međutim, portparol javnog tužilaštva, Mihael Pekold, odbio je da komentariše sam slučaj, navodeći činjenicu da je istraga u toku.

Prema pisanju Bilda, hapšenje se dogodilo 11. maja; istražitelji su sproveli operaciju hapšenja u okrugu Špandau. Osumnjičeni ima 40 godina, a istražni sudija je sledećeg dana izdao nalog za hapšenje. Još uvek nije poznato da li se osumnjičeni izjasnio krivim po optužbama.

Podsećanja radi, 23. aprila 2026. godine, 51-godišnji biznismen Ismet K. je otet u berlinskom okrugu Vajdmanslust. Nepoznati počinioci su ga tog jutra na silu uvukli u beli kombi i odvezli. Policija i tužioci od tada istražuju slučaj, sumnjajući da je Ismet K. ubijen.

Prošlog petka, telo građevinskog preduzetnika iz Bosne i Hercegovine pronađeno je u šumovitom području u blizini Potsdama.

Pored tela pronađena su lična dokumenta i nekoliko stotina evra u gotovini.

Bild je iz istražnih izvora saznao da je analiza podataka sa mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju dovela do pronalaska njegovog tela. Veruje se da je biznismen preminuo od teških povreda glave i vrata.