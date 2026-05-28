Javno tužilaštvo Vićence pokrenulo je istragu protiv državljanina Bosne i Hercegovine, čiji je kamion učestvovao u udesu sa fatalnim ishodom.

Istovremeno, otvorena je i istraga o okolnostima smrti Adorine S, 82-godišnje penzionerke koju je 18. maja u Pilastro di Orđanu, blizu granice sa opštinom Sosano, udario kamion.

Da bi se u potpunosti razjasnile sve okolnosti nesreće, tužilac je naložio dve jedinstvene tehničke istrage: obdukciju tela žrtve i tehničku rekonstrukciju nesreće na licu mesta.

Cilj istrage je da se precizno rekonstruišu faze koje su dovele do nesreće i utvrdi eventualna odgovornost. Rezultati stručnjaka trebalo bi da budu dostupni u roku od 60 dana.

- Čvrsto nameravamo da razjasnimo šta se tačno dogodilo u tim tragičnim trenucima - rekao je Masimo Gotardo, koji predvodi istragu.

- Porodica jednostavno traži istinu: gospođa Adorina je bila izuzetno savesna i pouzdana osoba, uvek oprezna kada je koristila bicikl koji je volela i kojim se kretala po gradu, kako da bi posećivala svoje voljene, tako i da bi obavljala svakodnevne poslove - dodao je on.

Tehničke istrage zakazane su za četvrtak ujutru, odmah nakon što imenovani konsultanti polože zakletvu. U međuvremenu, porodica čeka odobrenje Javnog tužilaštva da zakaže sahranu.