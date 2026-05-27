MALOLETNICI TEŠKO POVREĐENI TOKOM VOŽNJE KVADOM U KNEŽEVU Pokreće se postupak protiv vlasnika vozila
Dva maloletna lica iz Kneževa teško su povređena u utorak, 26. maja, nakon što su tokom vožnje kvadom izgubila kontrolu i sletela sa lokalnog puta.
Pripadnici Policijske stanice Kneževo odmah su izašli na lice mesta i izvršili uviđaj ove saobraćajne nezgode, koja se dogodila oko 12 časova na lokalnom putnom pravcu u mestu Kobilja. Povređenima je hitno ukazana lekarska pomoć u UKC Republike Srpske u Banjaluci, gde su prevezeni odmah nakon udesa.
Kvadom upravljalo maloletno lice bez dozvole
U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovao je kvad marke CF koji je u vlasništvu lica sa inicijalima Z.V. iz Kneževa, a njime je u trenutku izletanja sa kolovoza upravljalo maloletno lice.
Usled siline udarca i sletanja sa puta, telesne povrede su zadobila oba maloletnika koja su se nalazila na vozilu, odnosno i vozač i putnik koji je sedeo iza njega na kvadu.
Pokrenut postupak protiv vlasnika vozila i krivična prijava za ugrožavanje saobraćaja
O ovom dramatičnom događaju odmah je obavešten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je izdao hitan nalog da se preduzmu sve zakonske mere i radnje kako bi se u potpunosti dokumentovalo krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja protiv maloletnog vozača.
Takođe, policija je potvrdila da protiv vlasnika vozila Z.V. sledi podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, jer je omogućio maloletnom licu bez vozačke dozvole da upravlja njegovim četvorotočkašem.
