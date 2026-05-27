Dva maloletna lica iz Kneževa teško su povređena u utorak, 26. maja, nakon što su tokom vožnje kvadom izgubila kontrolu i sletela sa lokalnog puta.

Pripadnici Policijske stanice Kneževo odmah su izašli na lice mesta i izvršili uviđaj ove saobraćajne nezgode, koja se dogodila oko 12 časova na lokalnom putnom pravcu u mestu Kobilja. Povređenima je hitno ukazana lekarska pomoć u UKC Republike Srpske u Banjaluci, gde su prevezeni odmah nakon udesa.

Kvadom upravljalo maloletno lice bez dozvole

U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovao je kvad marke CF koji je u vlasništvu lica sa inicijalima Z.V. iz Kneževa, a njime je u trenutku izletanja sa kolovoza upravljalo maloletno lice.

Usled siline udarca i sletanja sa puta, telesne povrede su zadobila oba maloletnika koja su se nalazila na vozilu, odnosno i vozač i putnik koji je sedeo iza njega na kvadu.

Pokrenut postupak protiv vlasnika vozila i krivična prijava za ugrožavanje saobraćaja

O ovom dramatičnom događaju odmah je obavešten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je izdao hitan nalog da se preduzmu sve zakonske mere i radnje kako bi se u potpunosti dokumentovalo krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja protiv maloletnog vozača.