Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) uhapisli su na graničnom prelazu Ivanica sa Hrvatskom, kod Trebinja, državljanina Crne Gore, člana kriminalne grupe "Pink Panter".

U saopštenju za medije, objavljenom na sajtu SIPA, navodi se da se hapšenje desilo u utorak i da se radi o osobi za kojom je još 2019. godine raspisana poternica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u sklopu predmeta kodnog naziva "Papirus".

Uhapšeni se tereti za krivična dela "overavanje neistinitog sadržaja" i "krivotvorenje isprave", stoji u saopštenju.

Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA uhapšeni je predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Za ovu osobu, čiji identitet nije otkriven, sarajevski mediji navode da je član grupe "Pink Panter", međunarodne kriminalne organizacije iz Srbije i Crne Gore koja deluje od 2001. godine, a koja je odgovorna za krađu dijamanata i drugih vrednih objekata širom Evrope.