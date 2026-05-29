Dvojica braće, stara 29 i 28 godina, koji su u opljačkanoj firmi radili kao brojači novca, dobili su kazne od pet i po, odnosno pet godina i tri meseca zatvora. Njihov 37-godišnji rođak osuđen je na četiri godine i tri meseca.

Istovremeno, sud je odredio oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 5,3 miliona evra. Muškarci su, kako je rekao predsedavajući sudija Aleksandar Masuh rekao u obrazloženju presude, "zločin planirali kao porodica i delovali poput pravih kriminalaca". Najstrože kažnjeni 29-godišnjak je "kao šef smene" imao mogućnost da otvori sef.

Prema nalazima suda, braća su 21. decembra 2025. u prostorijama firme spakovala novac u torbe i iznela ga iz zgrade. Rođak je pomogao pri utovaru u pripremljeno vozilo za bekstvo. U blizini mesta zločina čekali su i drugi članovi porodice. Dok su braća nakon pljačke otputovala u Bosnu i Hercegovinu sa po 50.000 evra, rođak je trebalo da prebroji ostatak novca i sakrije plen.

Prema optužnici, novac je u sporednim ulicama raspoređen u dodatna vozila za bekstvo i privremeno uskladišten na različitim mestima u Berlinu, kao i u brandenburškom Bad Freienvaldeu.

Sredinom januara istražitelji su u podrumu jedne berlinske stambene zgrade pronašli i zaplenili 2,15 miliona evra. Više od tri miliona evra plena i dalje nedostaje.

Troje optuženih, svi iz Bosne i Hercegovine, priznali su učešće pred sudom i izvinili se. Najstrože kažnjeni 29-godišnjak je preko svog branioca izjavio da su zaposleni u firmi "s vremena na vrijeme maštali o tome šta bi bilo kad bi imali makar milion od tog novca".

On se "prepustio tim misaonim igrama", priznao je na sudu. Gde je rođak sakrio novac, nije mogao da kaže. S druge strane, 37-godišnjak je naveo da su dva brata od njega preuzeli nekoliko punih torbi sa novcem.

Mesec dana nakon pljačke, 37-godišnjak se predao policiji, dok su se braća skoro dva meseca krila u Bosni i Hercegovini, a zatim su se vratili u Nemačku.