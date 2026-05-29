Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, najveći udeo u ukupnoj proizvodnji električne energije imale su termoelektrane sa 44,2 posto, dok su hidroelektrane učestvovale sa 44 posto.

Vetroelektrane su u ukupnoj proizvodnji učestvovale sa 11,8 posto.

Istovremeno je zabeležen značajan pad proizvodnje uglja u Federaciji BiH.

Proizvodnja mrkog uglja u aprilu ove godine iznosila je 228.343 tone, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 287.615 tona.

Pad je evidentiran i kod lignita. U aprilu 2026. proizvedeno je 88.297 tona lignita, dok je godinu ranije proizvodnja iznosila 124.116 tona.

U aprilu ove godine u Federaciji BiH nije bilo proizvodnje koksa, dok je u istom mesecu 2025. proizvedeno 27.846 tona.

Podaci pokazuju i blagi pad uvoza naftnih derivata. Tokom aprila 2026. godine uvezeno je 103.118 tona naftnih proizvoda, dok je godinu ranije taj iznos bio 109.557 tona.

Najveći deo uvoza odnosio se na dizel gorivo, koje je činilo 75,5 posto ukupnog uvoza.