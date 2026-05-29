Ističu da su svim relevantnim saznanjima obavestili nadležne institucije sa kojima ostvaruju punu saradnju s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi ovog slučaja.

Iz ove škole su naveli da su odmah po saznanju o navedenim okolnostima postupili u skladu sa važećim zakonskim propisima i Protokolom o postupanju u slučajevima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja dece.

- Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina postupa uz puno poštovanje zakonskih procedura, prava maloletnog lica, zaštite njegove privatnosti iinteresa istrage zbog čega u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije niti komentarisati pojedinosti postupka koji vode nadležni organi - navedeno je u saopštenju.

Poručili su da svako ponašanje kojim se ugrožava bezbednost, dostojanstvo i integritet učenika smatraju neprihvatljivim, te će i ubuduće dosledno primenjivati sve propisane mere zaštite dece i učenika.

Inače, muškarac iz Bijeljine čiji su inicijali S.D. predat je danas tužilaštvu u ovom gradu uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu polno uznemiravanje, saopšteno je ranije iz bijeljinske Policijske uprave.