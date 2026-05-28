Članovi ronilačkog tima za zaštitu od voda i spasavanje Civilne zaštite Republike Srpske intenzivno tragaju za dečakom koji je nestao u reci Drini kod Zvornika.

Kako su naveli, u utorak, 26. maja u 15:30 časova, Policijskoj upravi Zvornik prijavljen je nestanak u reci Drini dok se kupao kod Branjeva.

U potrazi učestvuju i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, vatrogasno-spasilačke jedinice iz Zvornika, kao i ronilački klubovi.

Prema izveštaju, potragu otežava visok vodostaj Drine i jaka struja duž leve obale.

U koordinaciji sa Hidroelektranom Zvornik, planirano je smanjenje protoka vode na ovoj brani u narednim satima, kako bi se olakšala potraga, ali i obezbedili bezbedni uslovi za delovanje spasilačkih i ronilačkih timova.

