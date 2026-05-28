ovim se ponavlja teror nad žrtvama i oštećenima

ovim se ponavlja teror nad žrtvama i oštećenima

Slušaj vest

Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine (BiH) oslobodilo je danas Ramiza Durakovića, nekadašnjeg komandanta 43. brigade Armije BiH, optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča.

Obrazlažući pravosnažnu presudu, predsedavajuća Apelacionog veća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća, preneli su banjalučki mediji.

Oštećeni Miloš Pijević, čija je kuća zapaljena, upućen je na parnični postupak sa imovinskopravnim zahtevom. Sud BiH ranije je prvostepeno osudio Durakovića na tri i po godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine.

Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka i Miloša Pijevića.

- Oslobađanje Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča je van domena prava, a Sud BiH zatvara mogućnost za ponovno procesuiranje - rekao je poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić smatra da sudije koje su odlučivale u Apelacionom veću Suda BiH "nemaju ni stida ni srama".

- Zamislite tog sudiju koji obrazlaže da je nesporno da su se zločini desili, da je optuženi rukovodio akcijom u kojoj su ti zločini počinjeni, ali da ne postoji dovoljno argumentacije da je on imao saznanja - kazao je on.

Prema njegovim rečima, Sud BiH se od svog osnivanja "stavio u poziciju da abolira svakog onog koji je počinio zločin nad Srbima i da na taj način pravosnažno zatvara bilo kakvu mogućnost za ponovno procesuiranje pred tim ili bilo kojim drugim sudom".

- Radi se o prosto neverovatnoj vanpravnoj praksi koju sprovodi Sud BiH i ponovnom teroru nad žrtvama i oštećenima - zaključio je Kojić.