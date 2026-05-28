Predsednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold izjavio je danas u Banjaluci na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbednosti da je ovaj samit veoma važna prilika da se izgrade dijalog i odnosi sa brojnim zemljama, naglašavajući da jačajući saradnju sa Balkanom Sjedinjene Američke Države (SAD) jačaju sebe.

"Samit predstavlja mogućnost za izgradnju odnosa između Republike Srpske i SAD", naveo je on, ocenivši da je razumevanje različitih naroda i kultura takođe veoma važno za jačanje odnosa.

Dodao je da je izgradnja dobrih odnosa između RS i SAD prilika i za bolje odnose u regionu, kao i prilika za veću stabilnost na Balkanu i Evropi, ocenivši da jačanjem saradnje sa Balkanom SAD suštinski jačaju sebe.

"To nije samo pružanje ruke Banjaluci, već u isto vreme mi jačamo jačamo SAD. Mi jačamo međusobno u negovanju zajedničkih zapadnih i hrišćanskih vrednosti. To je upravo ono što jača SAD i to je istinsko partnerstvo", rekao je on, govoreći o izgradnji odnosa sa Srbijom, BiH i Republikom Srpskom.

Majkl Flin, američki general i bivši savetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost, izjavio je u svom obraćanju na samitu da je za napredak države potreban "odlučan lider, koji se ne plaši rizika, već obećanja sprovodi u dela".

Flin je istakao da "ceni lidere, organizacije i pojedince koji, kada kažu da će nešto uraditi, onda to i sprovedu u delo".

On je naglasio da je njegov cilj kao Amerikanca da se "bori i zaštiti Ameriku", poistovećujući to sa "borbom za slobodu".

"To radimo svuda u svetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, dozvoljava ljudima da govore, misle i veruju slobodno. O tome je i današnja diskusija", kazao je Flin.

Na Evropskom samitu o ekonomiji i bezbednosti, čiji je organizator Gold institut za međunarodnu strategiju, učestvuje oko stotinu predstavnika iz dvadeset zemalja.

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da samit u Banjaluci, zajedno sa otvaranjem regionalne kancelarije Gold instituta, označava početak dugoročnog i produktivnog partnerstva, a istovremeno odražava duboku transformaciju u odnosima između Republike Srpske i SAD tokom protekle godine.