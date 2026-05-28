Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u svom obraćanju na plenarnoj sednici Međunarodnog foruma o bezbednosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali se "orijentiše naspram jedne osovine, odnosno gleda šta čini ruski bratski narod".

Dodik je istakao da "srpski narod zna da će se uz rusku snagu i odlučnost izboriti pobeda dobra nad zlom i da će svetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti čija je centralna osovina Rusija".

- Potpuno delimo viđenje o militariziciji Nemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One moraju da se zaustave - ocenio je Dodik, prenela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Prema njegovim rečima, srpskom narodu je bitno koja sila vodi doslednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država.

Dodik je istakao da srpski narod ima "istančan osećaj za pravo i nepravo, za moralno i nemoralno i da je, u skladu s tim, znao da se ponaša u prošlosti i izabere stranu u Drugom svetskom ratu".

U sukobljavanju velikih sila, dodao je, svrstavanje malih zemalja zavisi od percepcije njihovih lidera i javnog mnjenja, do toga ko gubi, a ko dobija.

- U skladu s tim male zemlje lobiraju, prilagođavaju svoje politike, približavaju se ili udaljavaju od određenih centara moći. Tako je srpskom narodu bitno koja sila vodi doslednu i pravednu politiku i ostavlja prostor za slobodnu egzistenciju malih država - naveo je Dodik.

Dalje je ocenio da su male zemlje i zajednice najviše zainteresovane za očuvanje međunarodne bezbednosti, u kojima javno mnjenje mnogo polaže u međunarodno pravo i moral.

Dodik je na forumu govorio o temi "Izazovi i pretnje međunarodnoj bezbednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka".

Najavljeo je da bi danas trebalo da se sastane sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejom Šojguom.