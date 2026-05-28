Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas u Moskvi da je na sastanku sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejom Šojguom naglasio da je Bosna i Hercegovina (BiH) kolonija kojom upravljaju stranci i da se vlast Republike Srpske (RS) bori da se oslobodi "kolonijalnog jarma" i očuva slobodu.

Dodik je, kako je prenela Radio-televizija RS (RTRS), ocenio da je BiH "propala zemlja" i da "nema načina da nađe razlog za svoje postojanje".

"Ona (BiH) je danas kolonija kojom upravljaju stranci, a mi u RS se borimo da očuvamo slobodu i želimo da se oslobodimo tog kolonijalnog jarma koji nameću putem lažnih visokih predstavnika i stranih sudija Ustavnog suda BiH", istakao je on.

Prema njegovim rečima, strane sudije u Ustavnom sudu BiH "tradicionalno dolaze iz sredina neprijateljski nastrojenih prema Srbima, odnosno iz Nemačke, Albanije, dok je jedan Nemac iz Švajcarske".

Dodao je da te sudije "vode glavnu reč u Ustavnom sudu BiH, menjaju ustavni poredak i čine sve da zagorčaju život RS".

Govoreći o globalnim odnosima, Dodik je rekao da su predstavnici islamskih zemalja bili na prostoru BiH za vreme rata u jedinici "El mudžahedin", koja je, kazao je, bila angažovana kao teroristička struktura i činila zločine nad Srbima, dodavši da recidivi takvih njihovih aktivnosti ni danas nisu prestali.

Još je rekao da u Rusiji brine činjenica da na Balkanu pokušavaju da se vojno grupišu određene zemlje, kao što su to učinile Hrvatska, Albanija i samoproglašeno Kosovo, ocenivši da je to "antisrpski vojni savez i da je promovisan od nekih zapadnih zemalja, pre svega, Nemačke, čije jačanje vojne strukture brine".

"Žalimo što Evropa kao politička zajednica postaje sve više vojna struktura i moramo dobro da razmislimo o odnosima i kretanjima sa određenim strukturama", naveo je Dodik.

Još je rekao da je sa Šojguom razgovarao o ekonomskoj saradnji RS i Rusije, odnosno o održavanju privrednih aktivnosti koje su ruske kompanije imale u RS, ukazujući da je to veoma teško imajući u vidu ograničenja sa Zapada.

Ponovio je da RS nikada nije bila saglasna sa sankcijama protiv Rusije.

"Mi jasno podržavamo specijalnu vojnu operaciju i želimo da Rusija ostvari ciljeve i da se taj rat završi u skladu sa ruskim ciljevima", rekao je Dodik, dodavši da ga raduju nastojanja ruskog rukovodstva da se što pre dođe do mirovnog sporazuma i prekida ratnog sukoba sa Ukrajinom.