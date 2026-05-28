Ova razmena važi tek nakon dobijanja dozvole boravka u UAE

Slušaj vest

Osam osoba uhapšenih u akciji "Cilj" zbog prevare i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita u opštini Novi Grad u BiH, među kojima je i jedan policajac, predato je danas, 27. maja, Republičkom javnom tužilaštvu.

Kako je saopštio MUP RS, osobe sa inicijalima M.N., T.T., A.K., S.R., M.S., M.K., N.G. i R.K. osumnjičene su za krivična dela izvršenja krivičnog dela u sastavu zločinačkog udruživanja, zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i trgovine uticajem.

„Nezavisne novine“ nezvanično saznaju da su Tužilaštvu predati: Milenko Nedimović, Tanja Tomčić, Andreja Kačar, Slobodan Rodić, Milan Stojaković, Mladen Kolundžija, Nikola Gnjatović i Radovan Karan.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da su službenici Uprave za organizovani i teški kriminal danas predali osumnjičene u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Šta čeka uhapšenu policajku?

Kako je navedeno, protiv jedne od osumnjičenih, S.R., koja je policijska službenica, biće pokrenut disciplinski postupak, a ona će takođe biti suspendovana.

Akcija "Cilj" traje duže vreme i usmerena je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, prevara i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita u opštini Novi Grad.

- Istragom je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto-škola, zajedno sa pojedinim članovima ispitnih komisija, duže vreme omogućavali kandidatima da nezakonito polažu vozačke ispite, za novčanu nagradu - saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova RS.

I nepismeni polagali test

Prema do sada prikupljenim dokazima, postoji sumnja da su desetine osoba na ovaj način stekle pravo upravljanja motornim vozilom, među kojima su i osobe koje nisu ispunjavale osnovne zdravstvene uslove za vozače, nisu posedovale potrebna znanja o saobraćajnim propisima, a za neke se sumnja da su nepismeni.

Akcija je sprovedena u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.