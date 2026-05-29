Epicentar na oko 9 kilometara od Bileće

Zemljotres magnitude 3.9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je tačno u ponoć područje Bosne i Hercegovine, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa lociran je na oko 9 kilometara od Bileće.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, međutim građani prijavljuju da su osetili zemljotres, te da se treslo sve do Hrvatske i Crne Gore.

"Osećaj kao da je nešto udarilo i zatumbalo kuću", "Dobro se zatreslo", "Jak udar", "Ovaj zemljotres me je zapravo uplašio", "Zatreslo dobro,nema spavanja", "U Dubrovniku me je probudio iz dubokog sna, krevet mi se tresao, a na 4. sam spratu hotela", "Dugo je ljuljao tačno u ponoć", "Budva, lagano podrhtavanje", samo su neki od komentara.