Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je noćas područje u blizini Trebinja u Republici Srpskoj, saopštio je Evropski mediteranski seizmoloski centar.

Prema podacima, potres se dogodio nešto iza ponoći, sa epicentrom 11 kilometara severozapadno od Trebinja i oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.