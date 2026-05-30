On je osuđen na godinu dana zatvorske kazne te je obavezan da nadoknadi štetu.

- Vidio sam uživo kako skače po mojoj tesli. Nije htio da siđe. Tek kada se uključio alarm, pobegao je - rekao je vlasnik oštećenog automobila koji je na sudu opisao užasni trenutak kada je muškarac odjednom počeo da divlja po parkiranim vozilima.

Prema optužnici, ovaj 24-godišnjak iz BiH je u septembru prošle godine, nakon konzumiranja kokaina, izgubio kontrolu.

- U stanju opijenosti skakao je po automobilima - navodi se u optužnici. Naneo je štetu na više skupocenih vozila u Gracu.

- Skakao je kao pomahnitao, s haube na haubu - izjavila je jedna svedokinja.

Čak je i pokušaj jednog vlasnika da ga zaustavi završio prilično bolno po vlasnika. Naime, pri pokušaju da obuzda muškarca, ovaj je pao i teško se povredio.