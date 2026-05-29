Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i službeno je kandidat za novog međunarodnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je ostavku na tu funkciju nedavno podneo Nemac Kristijan Šmit, objavio je sarajevski portal Politicki.ba, pozivajući se na više neimenovanih diplomatskih izvora.

Zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Saveta za sprovođenje provođenje mira u BiH (PIC), koje će 3. i 4. juna u Sarajevu održati sednicu i doneti formalnu odluku o novom visokom predstavniku.

Navodi se da je Zanardi Landi, mada izvorno na američki predlog, prihvaćen i u Rimu da bi, kako se naglašava, pozicija visokog predstavnika u BiH ipak ostala u evropskim rukama.

Sarajevski portal je istakao da su evropski zvaničnici juče, tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 država Evropske unije (EU), na kraju, prihvatili da Italijan bude novi visoki predstavnik BiH.

Antonio Zanardi Landi Foto: Youtube/AtlanticCouncil

Dodaje se da je Francuska "džentlmenski" odustala od svog kandidata, koga su su podržavali Nemačka i Velika Britanija.

Njegovi stavovi o zapadnom Balkanu uglavnom su u okviru podrške evrointegraciji, ali uz insistiranje na političkom realizmu, dijalogu i većem angažmanu evropskih država u odnosu na američku dominaciju iz prethodnih decenija, piše portal Slobodna Bosna.

Zanardi Landi, rođen 1950. godine u Udinama, diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi, a diplomatsku karijeru započeo je krajem sedamdesetih godina.

Službovao je u Otavi, Teheranu, Londonu i Vatikanu, od 2004. do 2006. bio je ambasador Italije u tadašnjoj Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, dok je od 2010. do 2013. bio ambasador u Ruskoj Federaciji i Turkmenistanu.

Potom je bio diplomatski savetnik predsednika Italije, a danas je ambasador Suverenog malteškog reda pri Svetoj Stolici.