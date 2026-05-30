Pojavljivanje većeg broja zmija u blizini hotela Ibis u Sarajevu izazvalo je veliku uznemirenost u javnosti nakon što su društvenim mrežama počeli da kruže snimci koje je zabeležila jedna zabrinuta građanka.

Prema njenim rečima, ona je odmah kontaktirala brojne nadležne institucije, ali konkretna intervencija na terenu do sada još uvek nije realizovana.

Kako bi se razjasnilo o kojoj vrsti gmizavaca je reč i da li postoji stvarna opasnost za ljude, za portal RadioSarajevo govorila je Emra Hamidović, doktor veterinarske medicine i magistar herpetologije, naučne discipline koja se bavi proučavanjem ovih životinja.

Doktorka Hamidović je pojasnila da se na snimcima nalazi smuk, što je druga najduža vrsta zmije koja živi na području Bosne i Hercegovine.

Ona je istakla da je reč o potpuno bezopasnoj zmiji koja ne predstavlja nikakvu pretnju za ljude, već je izuzetno korisna za ekosistem jer se hrani glodarima, a povremeno i drugim zmijama i pticama.

Prizori koji su uplašili građane zapravo prikazuju ritual parenja, što je sasvim uobičajena pojava za ovaj period godine.