Navodno, neposredno pre ubistva penzionerke, on je provalio u kuću u ulici Doperstraat.

Kako prenose holandski mediji, sve se desilo 6. juna prošle godine, neposredno nakon što se penzionerka vratila s odmora sa ćerkama. Dok je spavala na spratu svoje kuće, nepoznati muškarac pod dejstvom alkohola i droge razbio je prozor kuće u ulici Harderwijker Bank. Tražio je gotovinu i nakit. Nakon što je pretražio prizemlje, popeo se na sprat.

Jedna od ćerki ju je pronašla iza ulaznih vrata i odmah pozvala pomoć. Policijska istraga, koja je odmah pokrenuta, razvila se u klasično istraživanje tragova koji su dali rezultate. Ti rezultati su gotovo direktno ukazivali na D. N., 44-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Inače, u noći kada je, prema rečima Tužilaštva, napao penzionerku, verovatno bežeći je kolima sletio u kanal Zuiderzeelaan, nedaleko od kuće žrtve.

Upravo ova saobraćajna nesreća bila je polazna tačka nizozemskim istražiocima, a D.N. su stavili u fokus istrage. Međutim, ispostavilo se da je on, u međuvremenu, pobegao na Balkan.

D.N. je na kraju uhapšen u februaru ove godine i izručen Holandiji. Pored svih dokaza, on negira da je ubio ženu. Njegovi otisci prstiju pronađeni su na kutiji za nakit, njegova krv na koverti u fioci žrtve, a njegov DNK ispod njenih noktiju, što ukazuje da je pokušala da se bori.

Inače, kada ju je pronašla ćerka, ona je još uvek bila živa, ali je preminula u bolnici dva dana nakon razbojništva.

D.N. je priznao da je provalio u njenu kuću. Prema njegovim riječima, bio je uveren da nikoga nema kod kuće kada je ušao. Navodno su se iznenadili jedno drugo na spratu, nakon čega je pobegao i gurnuo je dok je bežao.

Glavna rasprava u postupku protiv D.N. zakazana je za 3. novembar.