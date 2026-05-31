BOSANKA REKLA OCU KOLIKO JE PLATILA PUMPANJE GUMA, NJEGOVA REAKCIJA JE HIT! "Očevi na Balkanu su svi isti" (VIDEO)
Ona je zabeležila razgovor sa ocem o naizgled sasvim običnoj situaciji - dopumpavanju automobilske gume.
Naime, Emina je ocu ispričala da je za uslugu dopumpavanja gume na pumpiplatila 15 evra, a njegova reakcija ubrzo je nasmejala hiljade korisnika interneta.
Otac nije mogao da sakrije iznenađenje kada je čuo koliko je platila ovu uslugu. U neverici je nekoliko puta proveravao da li je dobro razumeo cenu, naglašavajući da je reč o poslu koji bi, po njegovom mišljenju, trebalo da bude besplatan.
- Pa ti bolje da si kupila nove - rekao je u jednom trenutku.
Njegovi komentari izazvali su lavinu reakcija među pratiocima.
"Očevi na Balkanu su svi isti", "Moj bi rekao da za te pare kupim novu gumu" i "Njegova reakcija vredi više od tih 15 evra", samo su neki od komentara ispod objavljenog videa.
