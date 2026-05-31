Šumski požar na području Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan, a tokom subote nastavljene su aktivnosti na gašenju.
BESNI OGROMAN ŠUMSKI POŽAR NA JABLANICI: Jezive scene - Celu dolinu "potopio" dim, helikopteri u vazduhu (VIDEO)
Požar je, prema poslednjim informacijama, zahvatio oko 14 hektara površine, pretežno borove šume, a otežavajuća okolnost u gašenju je nepristupačan teren sa strmim liticama.
U gašenju učestvuju pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, dobrovoljnih vatrogasnih društava te helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je tokom subote delovao u dva navrata – od 10 do 14 sati te od 17.30 do 19 sati, pri čemu je izvršio oko 20 preleta.
Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Jablanica, požar je i dalje aktivan, ali za sada ne predstavlja pretnju lokalnom stanovništvu niti stambenim objektima u naselju Slatina, koje se nalazi ispod požarišta.
