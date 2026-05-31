Slušaj vest

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da Savet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini nije deo Dejtonskog mirovnog sporazuma, već se nametnuo kao izraz političke volje jednog dela zapadnih zemalja.

On je novinarima u Banjaluci poručio da u tom telu danas više nema ni Rusije, koja je bila prisutna od samog početka njegovog uspostavljanja, kao i da je u potpunosti urušen konsenzus u odlučivanju.

Dodik je Savet nazvao zlom institucijom koja je tako delovala u prošlosti i dodao da veruje da ni sada ne može doneti ništa dobro. Prema njegovim rečima, u toj organizaciji sede birokrate koje samo prenose stavove udaljenih kancelarija koje nemaju nikakve veze sa realnošću na terenu, pri čemu je Savet sebi pribavio moć upravo na pozicijama politika koje nisu zasnovane na zdravom razumu.

1/5 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: Videoplus

On se zapitao da li je zdravorazumski da u jednoj zemlji trideset godina pokušavate da sprovedete jednu stvar i ocenio da je možda vreme da se odustane i pokuša nešto sasvim novo.

Savet za sprovođenje mira bira naslednika Kristijana Šmita

Jedina dobra odluka koja bi mogla biti doneta jeste da se dozvoli narodima u Bosni i Hercegovini da se mirno raziđu, zaključio je lider vladajuće partije u Republici Srpskoj.

Inače, Savet za sprovođenje mira osnovan je u decembru 1995. godine na konferenciji u Londonu kako bi aktivirao međunarodnu podršku za realizaciju Dejtonskog sporazuma i obezbedio političko usmeravanje Kancelarije visokog predstavnika.

Ovo telo se sastoji od 55 zemalja i međunarodnih organizacija koje pružaju podršku i finansiranje mirovnog procesa, a Rusija je pre četiri godine, nakon izbijanja sukoba u Ukrajini, zvanično istupila iz Upravnog odbora ove organizacije.