Banjalučanin M.J. uhapšen je juče, 31. maja, zbog sumnje da je u roku od samo 35 minuta uspeo da počini čak četiri krađe na području grada.

Efikasnom i brzom reakcijom banjalučke policije, osumnjičeni je zatečen i lišen slobode u jednom ugostiteljskom objektu i to usred izvršenja krivičnog dela.

Kako su saopštili iz policije Republike Srpske, policijski službenici su odmah nakon lociranja identifikovali i savladali osumnjičenog, čime je prekinut njegov nesvakidašnji pljačkaški pohod.

Vlasnicima i radnicima pretio smrću ako mu ne daju novac

Ovom filmskom hapšenju prethodila je serija hitnih prijava koje su banjalučkoj policiji stigle u periodu od 10.20 do 10.55 časova.

Policijskoj upravi se javilo nekoliko preplašenih radnika iz ugostiteljskih objekata, jedne pekare i sportske kladionice, prijavivši da im je nepoznati muškarac uputio ozbiljne pretnje po život i telo, nakon čega je nasilno otuđio novac i pobegao u nepoznatom pravcu.