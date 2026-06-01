Slušaj vest

Banjalučanin M.J. uhapšen je juče, 31. maja, zbog sumnje da je u roku od samo 35 minuta uspeo da počini čak četiri krađe na području grada.

Efikasnom i brzom reakcijom banjalučke policije, osumnjičeni je zatečen i lišen slobode u jednom ugostiteljskom objektu i to usred izvršenja krivičnog dela.

Kako su saopštili iz policije Republike Srpske, policijski službenici su odmah nakon lociranja identifikovali i savladali osumnjičenog, čime je prekinut njegov nesvakidašnji pljačkaški pohod.

Vlasnicima i radnicima pretio smrću ako mu ne daju novac

Ovom filmskom hapšenju prethodila je serija hitnih prijava koje su banjalučkoj policiji stigle u periodu od 10.20 do 10.55 časova.

Policijskoj upravi se javilo nekoliko preplašenih radnika iz ugostiteljskih objekata, jedne pekare i sportske kladionice, prijavivši da im je nepoznati muškarac uputio ozbiljne pretnje po život i telo, nakon čega je nasilno otuđio novac i pobegao u nepoznatom pravcu.

Osumnjičeni M.J. će danas, nakon što predmet bude kompletiran i dokumentovan, uz zvaničan izveštaj o počinjenim krivičnim delima biti predat u dalju nadležnost i postupanje Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaSAVET ZA SPROVOĐENJE MIRA U BIH NIJE DEO DEJTONA: Dodik vrlo kritičan prema ovom telu
Aleksandar Vučić donja Gradina (1).jpeg
Bosna i HercegovinaBESNI OGROMAN ŠUMSKI POŽAR NA JABLANICI: Jezive scene - Celu dolinu "potopio" dim, helikopteri u vazduhu (VIDEO)
66.png
Bosna i HercegovinaZMIJE USRED SARAJEVA! Panika zavladala među građanima, veterinari smiruju situaciju (VIDEO)
screenshot-3.jpg
Bosna i HercegovinaAMERI "POBEDILI" FRANCUZE! BIVŠI ITALIJANSKI AMBASADOR U SRBIJI MENJA ŠMITA! Rim ga zvanično kandidovao po želji SAD, Pariz povukao svoj predlog (FOTO)
antonio.jpg