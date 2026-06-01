NEVIĐEN PLJAČKAČKI POHOD U BANJALUCI: Počinio čak četiri krađe za 35 minuta, pretio radnicima smrću
Banjalučanin M.J. uhapšen je juče, 31. maja, zbog sumnje da je u roku od samo 35 minuta uspeo da počini čak četiri krađe na području grada.
Efikasnom i brzom reakcijom banjalučke policije, osumnjičeni je zatečen i lišen slobode u jednom ugostiteljskom objektu i to usred izvršenja krivičnog dela.
Kako su saopštili iz policije Republike Srpske, policijski službenici su odmah nakon lociranja identifikovali i savladali osumnjičenog, čime je prekinut njegov nesvakidašnji pljačkaški pohod.
Vlasnicima i radnicima pretio smrću ako mu ne daju novac
Ovom filmskom hapšenju prethodila je serija hitnih prijava koje su banjalučkoj policiji stigle u periodu od 10.20 do 10.55 časova.
Policijskoj upravi se javilo nekoliko preplašenih radnika iz ugostiteljskih objekata, jedne pekare i sportske kladionice, prijavivši da im je nepoznati muškarac uputio ozbiljne pretnje po život i telo, nakon čega je nasilno otuđio novac i pobegao u nepoznatom pravcu.
Osumnjičeni M.J. će danas, nakon što predmet bude kompletiran i dokumentovan, uz zvaničan izveštaj o počinjenim krivičnim delima biti predat u dalju nadležnost i postupanje Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.
