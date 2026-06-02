Žena T.P. i maloletno lice povređeni su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 31. maja, oko 19.30 na području Dervente prilikom pada sa kvada.
ŽENA I DETE POVREĐENI U PADU SA KVADA: Drama kod Dervente, hitno prebačeni u bolnicu
Iz Policijske uprave Doboj su saopštili da je policijskoj stanici Derventa juče oko 19.30 prijavljeno da su na području grada Dervente lice inicijala T. P. iz Dervente i jedno maloletno lice zadobili telesne povrede prilikom pada sa motornog vozila tzv. "kvada".
- Licu inicijala T.P. je ukazana ljekarska pomoć u bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju, dok je maloletno lice upućeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj. Dalji rad po navedenom je u toku - naveli su iz policije.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
