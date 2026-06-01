Francuskaće na sednici Upravnog odbora Saveta za spovođenje mira (PIC) u Bosni i Hercegovini (BiH) 3. i 4. juna u Sarajevu za novog visokog predstavnika u BiH predložiti Renea Trokaza (Rene Troccaz), potvrđeno je za sarajevski portal Kliks (Klix.ba) iz neimenovanih diplomatskih izvora.

Kliks navodi da će na sednici Upravnog odbora PIC-a biti nekoliko kandidata za novog visokog predstavnika, a da će se glavna bitka voditi između Renea Trokaza i Antonija Zanardija Lendija, italijanskog diplomate kojeg je zvanično kandidovao Rim.

Antonio Zanardi Landi Foto: Alexsey Druginyn / Sputnik / Profimedia

Lendi ima podršku i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koje su, kako se navodi, spremile i alternativu ako on ne bude izabran.

Reč je o Amerikancu Vilijemu Rugeru, zvaničniku administracije američkog predsednika Donalda Trampa, koji, navodi Kliks, nema podršku nijedne druge države članice Upravnog odbora PIC-a.

S druge strane, navodi se dalje u tekstu, Francuska i Velika Britanija stoje iza Trokaza kao kandidata, ističući da je i Nemačka bliža podršci francuskom kandidatu.

Rene Trokaz Foto: Ambasada Francuske u Skoplju

Rene Trokaz je francuski diplomata koji trenutno obavlja funkciju specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan pri Vladi Francuske, a iza sebe ima bogatu karijeru.

Nominovanjem Trokaza, ocenjuje se, Francuska je, uz podršku Velike Britanije, ušla u bitku za premoć, a kao mesto bitke izabran je PIC, odnosno imenovanje novog visokog predstavnika.

Izborom Lendija ili Trokaza biće jasno da li će Evropa ili Amerika voditi glavnu reč u radu Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u narednih nekoliko godina, piše Kliks.

Kristijan Šmit Foto: Hazim Aljovic/HINA/FENA

Portal dodaje da je to posebno važno zbog činjenice da će ovo najverovatnije poslednji visoki predstavnik u BiH, jer se u diplomatskim krugovima, ali i u javnim istupima, sve ćešće govori o gašenju OHR-a.

Novog visokog predstavnika 3. i 4. juna biraće Upravni odbor PIC-a u kojem su SAD, Italija, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Kanada, Japan, Turska i Evropska unija.

Rusija ne učestvuje u radu Upravnog odbora PIC-a od 2022. godine, kada je "suspendovala" svoje delovanje u UO PIC-a i finansiranje Kancelarije visokog predstavnika u BiH, zbog protivljenja izboru Kristijana Šmita za visokog predstavnika, čije imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN).