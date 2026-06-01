Pet osoba povređeno je nakon što je avion Airbus A320 avio-kompanije Eurowings tokom leta u blizini Sarajeva naišao na snažno vrtložno strujanje koje je ostavio Airbus A380 avio-kompanije Emirates.

Prema navodima specijalizovanog portala The Aviation Herald, incident se dogodio 30. maja na letu EW635 sa Rodosa (RHO) za Keln (CGN), kada je Airbus A320 registracije D-AEWS leteo na nivou leta FL360, odnosno na visini od oko 10.970 metara.

Kontrola letenja odobrila je posadi penjanje na FL380, dok se u istom vazdušnom prostoru ispred njega nalazio Airbus A380-800 kompanije Emirates na letu EK1 iz Dubaija (DXB) za London Hitrou (LHR). Superdžambo registracije A6-EUF leteo je na FL380 i nalazio se oko 7,6 nautičkih milja (14,1 kilometar) ispred A320.

Tokom penjanja A320 je iznenada prekinuo uspon na približno FL376, nakon čega se vratio na FL360 spuštajući se brzinom do 3.000 stopa u minuti. Prema informacijama do kojih je došao The Aviation Herald, avion je u tom trenutku naišao na kombinaciju atmosferske turbulencije i vrtložnog strujanja koje je ostavio A380.

U naglom poremećaju leta lakše su povređena četiri putnika i jedna stjuardesa. Prema istom izvoru, članica kabinskog osoblja tokom najintenzivnijeg dela incidenta odbačena je do plafona kabine.

Posada Eurowingsa nastavila je let prema Kelnu, gde su po sletanju bile spremne medicinske ekipe. Povređeni su prvo zbrinuti u avionu, a zatim prevezeni u bolnicu radi dodatnih pregleda. Istražitelji su preuzeli snimač razgovora u pilotskoj kabini (CVR) i snimač parametara leta (FDR).

Airbus A380 kompanije Emirates nije pretrpeo nikakve posledice i bezbedno je nastavio let prema Londonu. Avion Eurowingsa ostao je na zemlji u Kelnu oko četiri i po sata pre nego što je vraćen u saobraćaj. Naredni let obavio je sa zakašnjenjem od oko tri i po sata.

Prema preporukama Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), između A380, koji pripada kategoriji "Super", i aviona kategorije "Medium", kao što je A320, potrebno je održavati razdvajanje od najmanje sedam nautičkih milja kada lete na istoj visini ili do 1.000 stopa (305 metara) niže. U trenutku incidenta razmak između dva aviona iznosio je oko 7,6 nautičkih milja.

Vrtložno strujanje nastaje na krajevima krila aviona i predstavlja posledicu stvaranja uzgona. Zbog velike mase i raspona krila, Airbus A380 stvara među najsnažnijim vrtlozima u civilnom vazduhoplovstvu, koji mogu da opstanu nekoliko minuta iza aviona i predstavljaju opasnost za manje avione koji lete istom rutom.

Ovo nije prvi ozbiljan incident povezan sa vrtložnim strujanjem najvećeg putničkog aviona na svetu. U januaru 2017. godine poslovni avion Bombardier Challenger 604 upao je iznad Arapskog mora u vrtložno strujanje Emiratesovog A380 koji je leteo ispred njega.

Posada je izgubila kontrolu nad avionom, koji se tokom nekontrolisanog obrušavanja spustio za oko 10.000 stopa (3.050 metara). Dva putnika zadobila su teške povrede, a avion je pretrpeo ozbiljna oštećenja pre nego što je uspešno sleteo u Oman.

Sličan događaj zabeležen je i u martu 2023. godine u Sjedinjenim Državama, kada je regionalni avion Bombardier CRJ-900 kompanije Air Canada tokom prilaza aerodromu Vašington Ronald Regan (DCA) naišao na vrtložno strujanje Boinga 777 koji je leteo ispred njega.

Avion je tada naglo izgubio visinu, a istragu su sproveli američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) i Federalna uprava za avijaciju (FAA).

Iako su incidenti izazvani vrtložnim strujanjem relativno retki, oni i dalje predstavljaju jedan od razloga zbog kojih kontrola letenja primenjuje stroga pravila o razdvajanju aviona različitih kategorija mase, posebno kada je reč o Airbusu A380, jedinom putničkom avionu koji ima posebnu ICAO kategoriju "Super".