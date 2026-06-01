Nesreća se desila na magistralnom putu na deonici Zvornik-Bijeljina, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen
Bosna i Hercegovina
TEŠKA NESREĆA U KOZLUKU KOD ZVORNIKA! Poginuo pešak, obustavljen saobraćaj!
U mesto Kozluk kod Zvornikadošlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo pešak.
Nesreća se desila na magistralnom putu na deonici Zvornik-Bijeljina, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen.
U toku je uviđaj nesreće, a na terenu je prisutan i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
Više informacija o uzroku nesreće biće poznato po okončanju uviđaja.
(Kurir.rs/Avaz)
