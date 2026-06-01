Malik F., iz Bosne i Hercegovine, poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na štajerskoj auto-putu u Sloveniji.

Prema informacijama slovenačke Direkcije za zaštitu i spasavanje, nesreća se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka, oko 00.32, na deonici autoputa između Maribora i Celja, u blizini izlaza Rogoznica u opštini Hoče-Slivnica.

U snažnom sudaru učestvovala su dva putnička automobila, a nesreća je, nažalost, odnela dva života. Među poginulima je i Malik F. iz Bosne i Hercegovine, dok je druga žrtva slovenački državljanin koji se nalazio u jednom od vozila.

Prema nezvaničnim informacijama koje su dobili regionalni mediji, postoji sumnja da je Malik ušao na auto-put u suprotnom smeru, nakon čega je došlo do čeonog sudara. Međutim, zvanične okolnosti tragedije se još uvek utvrđuju, a slovenačka policija sprovodi detaljnu istragu kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog događaja.