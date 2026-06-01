Slušaj vest

Malik F., iz Bosne i Hercegovine, poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na štajerskoj auto-putu u Sloveniji. 

Prema informacijama slovenačke Direkcije za zaštitu i spasavanje, nesreća se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka, oko 00.32, na deonici autoputa između Maribora i Celja, u blizini izlaza Rogoznica u opštini Hoče-Slivnica.

U snažnom sudaru učestvovala su dva putnička automobila, a nesreća je, nažalost, odnela dva života. Među poginulima je i Malik F. iz Bosne i Hercegovine, dok je druga žrtva slovenački državljanin koji se nalazio u jednom od vozila.

Prema nezvaničnim informacijama koje su dobili regionalni mediji, postoji sumnja da je Malik ušao na auto-put u suprotnom smeru, nakon čega je došlo do čeonog sudara. Međutim, zvanične okolnosti tragedije se još uvek utvrđuju, a slovenačka policija sprovodi detaljnu istragu kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog događaja.

Ekipe Javne vatrogasne brigade Maribor odmah su upućene na mesto nesreće, obezbeđujući područje, izvukavši povređene iz smrskanih vozila i pružajući pomoć drugim službama na terenu. Vatrogasci su takođe sanirali posledice nesreće uklanjanjem prosutih motornih tečnosti i osiguravanjem vozila. Zbog težine sudara, saobraćaj na ovoj deonici autoputa je privremeno obustavljen dok su službe hitne pomoći i istražni organi obavili uviđaj.

Kurir.rs/Sandžak danas

Ne propustitePlanetaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU, EKSPLODIRALA CISTERNA?! Odjeknula detonacija, ogroman oblak dima prekrio nebo! (FOTO/VIDEO)
Slovenija.jpg
HronikaDRŽAVLJANIN SRBIJE NA BIZARAN NAČIN POGINUO U SLOVENIJI! Zaustavila ga policija na auto-putu, on se pešice dao u beg, a onda se dogodio pravi horor
Slovenačka policija, ilustracija
PlanetaOBJAVLJEN SNIMAK BIZARNE FILMSKE POTERE U LJUBLJANI: Mladić (18) bežao od policije, pa se ZAKUCAO u drugi automobil, zbog njegove reakcije gore mreže! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-01 151348.jpg
PlanetaSTRAVIČNA NESREĆA IZNAD KOPRA: Kamion udario u kuću, sve se srušilo! (FOTO/VIDEO)
2025-09-22 22_56_32-(20+) Facebook — Mozilla Firefox.png