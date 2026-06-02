Predsednik SAD Donald Tramp zvanično je nominovao Ronalda Džonsona za novog ambasadora Amerike u Bosni i Hercegovini.

Reč je o penzionisanom generalu marinaca koji nakon završetka vojne karijere vodi sopstvenu kompaniju specijalizovanu za usluge bezbednosti i vojnu industriju.

Slanjem ove nominacije zvanično je počeo formalni proces izbora novog šefa diplomatije u Sarajevu, a Džonsona sada očekuje saslušanje pred Spoljnopolitičkim odborom Senata SAD.

U svojim ranijim izjavama, Džonson je otvoreno zagovarao ideju da se industrijski i vojni kapaciteti partnerskih država na Balkanu iskoriste za potrebe Alijanse, povlačeći paralelu sa istorijskim događajima.

"Zajednička ulaganja i proizvodni pogoni koje podržavaju Sjedinjene Američke Države u Bosni i drugim prijateljskim regionima brzo bi povećali proizvodnju, stabilizovali snabdevanje za NATO i druga područja delovanja te ojačali regionalne ekonomije, kao svojevrsni multiplikator sile nalik savezničkoj industrijskoj mobilizaciji tokom Drugog svetskog rata", izjavio je Džonson.

