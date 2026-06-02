Telo dečaka koji je nestao pre osam dana u reci Drini kod Branjeva pronađeno je kod Pavlović mosta. U potrazi su učestvovale policija, spasilačke ekipe i građani, a korišćen je i dron
Bosna i Hercegovina
TRAGIČAN KRAJ POTRAGE NA DRINI! Pronađeno telo dečaka za kojim se tragalo osam dana!
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Telo dečaka koji je nestao pre osam dana u reci Drini kod zvorničkog naselja Branjevo pronađeno je danas popodne, nezvanično saznaje ATV.
Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, telo je pronađeno u reci Drini kod Pavlovića mosta.
Podsećanja radi, dečak je nestao 26. maja dok se kupao u reci Drini, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga.
U potrazi su učestvovali policija, pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci, ronilačke i spasilačke ekipe i građani.
Tokom potrage korišćen je i dron.
Kurir.rs/ATV
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