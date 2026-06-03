POLICIJA HITNO TRAŽI OVOG ČOVEKA! Brutalno opljačkao staricu nasred ulice u Sarajevu, sve zabeleženo video-nadzorom – PREPOZNAJETE LI GA? (VIDEO)
U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Habibe Stočević, opljačkana je starija žena.
Nepoznati muškarac je prišao starijoj ženi na ulici i na silu joj skinuo ogrlicu sa vrata. Tokom napada, žena je pala na zemlju i zadobila povrede, nakon čega je napadač pobegao u nepoznatom pravcu.
Čitav incident je snimljen nadzornim kamerama, a fotografije muškarca za koga se sumnja da je povezan sa ovim slučajem objavljene su sa ciljem njegove identifikacije.
Slučaj je prijavljen policiji, koja preduzima mere i radnje kako bi rasvetlila ovo krivično delo i pronašla osumnjičenog.
Građani koji prepoznaju osobu na fotografijama ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći istrazi pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 122.
Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.
(Kurir.rs/Avaz.ba)