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Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira (PIC) počeće danas u Sarajevu dvodnevno zasedanje na kojem će razmatrati izbor novog visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini, nakon što je Kristijan Šmit pre mesec dana podneo ostavku.

Šmit je tada najavio da će ostati na funkciji do izbora novog visokog predstavnika, a predviđeno je da se tokom dvodnevnog zasedanja PIC razmotre biografije najmanje tri kandidata.

Jedan od kandidata je američki političar i zvaničnik iz administracije predsednika SAD Donalda Trampa Vilijam Ruger, dok su druga dva diplomate – Rene Trokaz, koji je došao na predlog Francuske, i Italijan Antonio Zanardi Landi, koji ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Da bi neki od predloženih kandidata bio izabran za novog visokog predstavnika potrebno je da dobije široku podršku država članica PIC, dok konsenzus među članicama Upravnog odbora nije nužan.

Proces izbora teče tako što se informacije o kandidatima dostavljaju zemljama članicama Upravnog odbora PIC, koje na sastanku razmatraju ko je od njih adekvatan za tu funkciju.

Članice PIC donose odluku ili odlažu njeno donošenje u zavisnosti od stavova svake od država, a proces razmatranja i odlučivanja se ponavlja sve dok jedan od kandidata ne bude izabran.

Izvori bliski PIC ne isključuju mogućnost da novi visoki predstavnik ne bude izabran na ovom zasedanju. U tom slučaju bi bilo zatraženo još nekoliko sedmica za usaglašavanje stavova, s obzirom na razlike koje među članicama postoje u pogledu izbora kandidata.