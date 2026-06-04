Slušaj vest

Antonio Zanardi Landi, kandidat za visokog predstavnika u BiH, doputovao je u Sarajevo.

RTRS navodi da će on će prisustvovati današnjoj sednici Saveta za implementaciju mira (PIC).

Podseća se da je u Sarajevu u toku dvodnevna sednica Upravnog odbora PIC, na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o nasledniku aktuelnog šefa OHR.

Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u BiH i tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Kongresa potvrdio da "SAD podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika".

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDA LI ĆE TRAMPOV ČOVEK PREUZETI KONTROLU? Počinje zasedanje za izbor novog visokog predstavnika u BiH, tri svetska imena u trci za naslednika Šmita!
kristijan-smit.jpg
Bosna i HercegovinaON JE FRANCUSKI KANDIDAT: U igri za funkciju novog visokog predstavnika u BiH i čuveni diplomata Rene Trokaz
Rene Trokaz.jpg
Bosna i HercegovinaAMERI "POBEDILI" FRANCUZE! BIVŠI ITALIJANSKI AMBASADOR U SRBIJI MENJA ŠMITA! Rim ga zvanično kandidovao po želji SAD, Pariz povukao svoj predlog (FOTO)
antonio.jpg
Bosna i HercegovinaDIPLOMATA DOBRO POZNAT U SRBIJI NASLEDNIK KRISTIJANA ŠMITA?! Mediji u BiH tvrde da bi novi visoki predstavnik mogao da bude bivši ambasador u Beogradu
antonio.jpg