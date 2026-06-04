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Antonio Zanardi Landi, kandidat za visokog predstavnika u BiH, doputovao je u Sarajevo.

RTRS navodi da će on će prisustvovati današnjoj sednici Saveta za implementaciju mira (PIC).

Podseća se da je u Sarajevu u toku dvodnevna sednica Upravnog odbora PIC, na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o nasledniku aktuelnog šefa OHR.