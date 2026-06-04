Antonio Zanardi Landi stigao u Sarajevo, kandidat za visokog predstavnika u BiH prisustvovaće sednici Saveta za implementaciju mira)
PADA ODLUKA
KANDIDAT ZA VISOKOG PREDSTAVNIKA U BIH DOPUTOVAO U SARAJEVO Antonio Zanardi Landi prisustvovaće sednici Saveta za implementaciju mira (PIK), ima podršku Amerike
Slušaj vest
Antonio Zanardi Landi, kandidat za visokog predstavnika u BiH, doputovao je u Sarajevo.
RTRS navodi da će on će prisustvovati današnjoj sednici Saveta za implementaciju mira (PIC).
Podseća se da je u Sarajevu u toku dvodnevna sednica Upravnog odbora PIC, na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o nasledniku aktuelnog šefa OHR.
Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u BiH i tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove Kongresa potvrdio da "SAD podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika".
(Kurir.rs/RTRS)
Reaguj
Komentariši