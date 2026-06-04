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Muškarac je ukrao patike iz džamije Istiklal u Sarajevu, ali ga je uhvatio bivši profesionalni fudbaler, kako je saopštila džamija.

Naime, kako kažu, reč je o čoveku koji je više puta krao cipele, dečije slatkiše i Kuran iz džamije Istiklal.
Sinoć je ponovo bio "u akciji".

- Na njegovu nesreću, ovog puta je ukrao "pogrešne patike" bivšeg profesionalnog fudbalera i aktivnog vatrogasca M.S. koji je uspeo da ga sustigne i vrati mu patike - saopštila je džamija.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

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