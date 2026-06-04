Muškarac je ukrao patike iz džamije Istiklal u Sarajevu, reč je o čoveku koji je više puta krao cipele, dečije slatkiše i Kuran
Bosna i Hercegovina
BIZARAN SNIMAK IZ SARAJEVA! Poznati lopov ponovo "operisao" u džamiji: Krao Kuran i slatkiše deci, sada je napravio KOBNU GREŠKU sa "pogrešnim patikama"
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Muškarac je ukrao patike iz džamije Istiklal u Sarajevu, ali ga je uhvatio bivši profesionalni fudbaler, kako je saopštila džamija.
Naime, kako kažu, reč je o čoveku koji je više puta krao cipele, dečije slatkiše i Kuran iz džamije Istiklal.
Sinoć je ponovo bio "u akciji".
- Na njegovu nesreću, ovog puta je ukrao "pogrešne patike" bivšeg profesionalnog fudbalera i aktivnog vatrogasca M.S. koji je uspeo da ga sustigne i vrati mu patike - saopštila je džamija.
(Kurir.rs/Avaz.ba)
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