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Nezgoda se desila jutros, a na terenu su bili lekari Službe hitne pomoći i policija.

Prevezn je u bolnicu, a kako se saznaje, povređena mu je kičma.

Prema nezvaničnim informacijama, on se popeo na krov da nešto popravi, ali su mu se u jednom trenutku okliznule merdevine, zbog čega je izgubio ravnotežu i pao sa visine.

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Policija Republike Srpske