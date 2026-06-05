Muškarac M.T. (35) teško je povređen kada je pao dok je popravljao krov kuće u jednom prigradskom naselju u Banjaluci.
Bosna i Hercegovina
TEŠKA NESREĆA U BANJALUCI: Pao sa krova dok je popravljao kuću, hitno prebačen u bolnicu
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Nezgoda se desila jutros, a na terenu su bili lekari Službe hitne pomoći i policija.
Prevezn je u bolnicu, a kako se saznaje, povređena mu je kičma.
Prema nezvaničnim informacijama, on se popeo na krov da nešto popravi, ali su mu se u jednom trenutku okliznule merdevine, zbog čega je izgubio ravnotežu i pao sa visine.
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