U Karađorđevoj ulici izbio je požar u kući, a prema potvrdi vatrogasaca jedno dete je smrtno stradalo dok je više osoba povređeno, nakon čega su na teren izašle hitne službe.
Bosna i Hercegovina
DETE (6) IZGORELO U POŽARU, IMA VIŠE POVREĐENIH: Užas u Banjaluci, vatra gutala sve pred sobom, hitne službe na terenu!
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Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Vatrogasne spasilačke brigade Banjaluka, požar se desio oko 10.30 sati u Karađorđevoj ulici u naselju Lauš.
- Jedno dete je smrtno stradalo i ima više povređenih - rekli su nadležni.
Miroslav Malinić, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, rekao je za "Nezavisne novine" da su vatrogasci dobili dojavu da je došlo do požara u banjalučkom naselju Lauš.
- U dojavi je navedeno da je došlo do požara u kući u kojoj ima osoba i to je sve što mogu reći. Vatrogasci će završavaju sa intervencijom i vraćaju se - naveo je Malinić.
Nakon prijave, na teren su uzašli pripadnici Vatrogasne brigade Banjaluka, Hitna pomoć i policija.
Kurir.rs/Avaz.ba/Nezavisne novine
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