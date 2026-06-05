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Jedno dete (6) je poginulo u požaru koji se desio danas u Banjaluci, a više osoba je povređeno.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Vatrogasne spasilačke brigade Banjaluka, požar se desio oko 10.30 sati u Karađorđevoj ulici u naselju Lauš.

- Jedno dete je smrtno stradalo i ima više povređenih - rekli su nadležni.

Miroslav Malinić, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, rekao je za "Nezavisne novine" da su vatrogasci dobili dojavu da je došlo do požara u banjalučkom naselju Lauš.

- U dojavi je navedeno da je došlo do požara u kući u kojoj ima osoba i to je sve što mogu reći. Vatrogasci će završavaju sa intervencijom i vraćaju se - naveo je Malinić.

Nakon prijave, na teren su uzašli pripadnici Vatrogasne brigade Banjaluka, Hitna pomoć i policija.