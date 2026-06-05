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"Evropska neodlučnost i odustajanje Saveta za sprovođenje mira (PIC) od svoje dužnosti prema Bosni i Hercegovini primoravaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u sadašnjem međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini", saopšila je Ambasada SAD u Sarajevu nakon što na sednici PIC-a održanoj 3. i 4. juna nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

"Delegacija SAD je nastojala da postigne konsenzus o zajedničkoj viziji i visokokvalifikovanom italijanskom kandidatu, iskusnom diplomati ambasadoru Antoniju Zanardiju Landiju. Sekretar Rubio je opisao italijanskog kandidata u Kongresu kao 'gospodina za koga verujemo da bi dobro obavio posao i pomogao da se obezbedi izvesna stabilnost pozicije'", navodi se u objavi Ambasade SAD na društvenoj mreži X.

U objavi se dalje naglašava da SAD priznaju evropski neuspeh u postizanju konsenzusa o evropskom kandidatu i da su razočarane što su ove podele sprečile PIC da ispuni svoj zadatak izbora novog visokog predstavnika.

Podsećanja radi, Bosna i Hercegovina već danima raspravlja o imenovanju visokog predstavnika, nakon što je Kristijan Šmitpodneo ostavku na tu poziciju.

Nakon Šmitove ostavke, pored priče o imenovanju visokog predstavnika, otvorila se i priča o budućnosti Kancelarije visokog predstavnika za BiH (OHR). Po svim ovim pitanjima postojalo je evidentno razmimoilaženje između Evrope i SAD, a kulminacija ovog razmimoilaženja dogodila se na sednici PIC-a, na kojoj nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika.

Jedan od kandidata je američki političar i zvaničnik iz administracije predsednika SAD Donalda Trampa Vilijam Ruger, dok su druga dva diplomate – Rene Trokaz, koji je došao na predlog Francuske, i Italijan Antonio Zanardi Landi, koji ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon sednice PIC-a, Šmit je rekao da će konsultacije biti nastavljene i da se svi učesnici nadaju da će kandidati za tu poziciju biti izabrani konsenzusom u narednim danima sa ciljem predaje dužnosti do 30. juna.

Šmit je takođe rekao da je postignut konsenzus o važnosti OHR-a i da je ovo poslednja sednica PIC-a kojom je predsedavao.