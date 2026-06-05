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Policijskoj upravi Banja Luka jutros u 10.30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjoj Luci došlo do požara.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade grada Banja Luka i Službe hitne medicinske pomoći Banja Luka, koji su potvrdili navode prijave.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade grada Banja Luka lokalizovali su požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške telesne povrede i nalazi se na ukazivanju lekarske pomoći u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

1/2 Vidi galeriju Požar u Banjaluci Foto: Facebook/Srpskainfo.com

O navedenom je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji će izaći na lice mesta, te sledi preduzimanje daljih mera i radnji.