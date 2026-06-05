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U saopštenju PU Banjaluka se navodi da su policijski službenici odmah izašli na lice mesta, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji su potvrdili navode prijave.

1/2 Vidi galeriju Požar u Banjaluci Foto: Facebook/Srpskainfo.com

- Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dete stradalo, a jedno zadobilo teške telesne povrede i nalazi se na ukazivanju lekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske - naveli su iz policije.