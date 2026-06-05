Policijskoj upravi Banjaluka jutros, 5. juna, u 10:30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara
Bosna i Hercegovina
OGLASILA SE POLICIJA O POŽARU U BANJALUCI! Jedno dete stradalo, drugo koje je zadobilo teške telesne povrede HITNO prebačeno u klinički centar! (FOTO)
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U saopštenju PU Banjaluka se navodi da su policijski službenici odmah izašli na lice mesta, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji su potvrdili navode prijave.
Požar u Banjaluci Foto: Facebook/Srpskainfo.com
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- Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dete stradalo, a jedno zadobilo teške telesne povrede i nalazi se na ukazivanju lekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske - naveli su iz policije.
Dodali su da je o navedenom obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će izaći na lice mesta, pa sledi preduzimanje daljih mera i radnji.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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