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Motociklista (22) je poginuo u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnom putu M-5 , u mestu Brnjaci, opština Kiseljak, saznaje "Avaz". Nesreća se desila oko 11 sati.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona za "Avaz", u nesreći su učestovali motorno vozilo marke "ford transit", kojim je upravljao R.V., rođen 1976. godine, iz Kiseljaka i motocikl marke "honda", kojim je upravljao S.K., rođen 2004. godine, iz Kiseljaka.

- U ovoj saobraćajnoj nesreći je stradao vozač motocikla S.K. Pod nadzorom dežurnog tužitelja KT Travnik uviđajne mere i radnje na licu mesta saobraćajne nesreće vrše policijski službenici OKP PU Kiseljak. Povodom S/N saobraćaj je na magistralnom put M-5, Kiseljak, lokalitet Brnjaci, se odvija otežano i usporeno, jednom saobraćajnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika PS Kiseljak - potvrđeno je iz MUP-a KS.

(Kurir.rs/Avaz)

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