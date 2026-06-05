STRAVIČNA NESREĆA U KISELJAKU: Poginuo mladić, saobraćaj je otežan posle teške nesreće
Motociklista (22) je poginuo u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnom putu M-5 , u mestu Brnjaci, opština Kiseljak, saznaje "Avaz". Nesreća se desila oko 11 sati.
Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona za "Avaz", u nesreći su učestovali motorno vozilo marke "ford transit", kojim je upravljao R.V., rođen 1976. godine, iz Kiseljaka i motocikl marke "honda", kojim je upravljao S.K., rođen 2004. godine, iz Kiseljaka.
- U ovoj saobraćajnoj nesreći je stradao vozač motocikla S.K. Pod nadzorom dežurnog tužitelja KT Travnik uviđajne mere i radnje na licu mesta saobraćajne nesreće vrše policijski službenici OKP PU Kiseljak. Povodom S/N saobraćaj je na magistralnom put M-5, Kiseljak, lokalitet Brnjaci, se odvija otežano i usporeno, jednom saobraćajnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika PS Kiseljak - potvrđeno je iz MUP-a KS.
(Kurir.rs/Avaz)