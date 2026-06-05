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Motociklista (22) je poginuo u stravičnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnom putu M-5 , u mestu Brnjaci, opština Kiseljak, saznaje "Avaz". Nesreća se desila oko 11 sati.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona za "Avaz", u nesreći su učestovali motorno vozilo marke "ford transit", kojim je upravljao R.V., rođen 1976. godine, iz Kiseljaka i motocikl marke "honda", kojim je upravljao S.K., rođen 2004. godine, iz Kiseljaka.