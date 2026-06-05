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Požar u banjalučkom naselju Lauš, u kome je stradalo jedno dete, a drugo teško povređeno, gasilo je devet vatrogasaca sa dva vozila, izjavio je danas komandant Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić.

- Intervencija je trajala oko sat vremena. Vatra je ugašena u 11.23 časa. Prijavu smo zaprimili u 10.23. Naši vatrogasci su na lokaciju stigli u 10.28. Јedno lice je smrtno stradalo - rekao je Malinić.

On je istakao da su vatrogasci na licu mesta zatekli požar u razvijenoj fazi.

- Јedna soba je gorela, a ostali deo kuće je bio zadimljen. Na terasi smo zatekli jedno beživotno telo male bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno telo na balkonu koje je već neko od ukućana izneo i bili su vidno potrešeni ljudi na balkonu i jedno dete se nagutalo dima, njega su vatrogasci evakuisali i predali hitnoj pomoći - kaže Malinić.

Pored vatrogasaca, na terenu su bili Hitna pomoć i policija.

Iz UKC Republike Srpske je saopšteno da je dete povređeno u požaru na intenzivnoj nezi i da su sve dalje prognoze preuranjene.

- Dete povređeno u požaru koji je danas izbio u Banjaluci hospitalizovano je u Odeljenju intenzivne terapije Klinike za dečije bolesti i sve dalje prognoze su preuramjene - navodi se u saopštenju UKC Republike Srpske.

Istakli su da je pacijent bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida i vrelog vazduha. Primenjuju se, dodali su, sve terapijske procedure, ali su sve dalje prognoze preuranjene.

U saopštenju se napominje da su tri pacijenta povređena u požaru u banjalučkom naselju Lauš hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra i da su za sada stabilno, van životne opasnosti.

Iz Policijske uprave Banjaluka ranije je saopšteno da je jedno dete smrtno stradalo, dok je drugo teže povređeno u požaru koji je izbio jutros u porodičnoj kući u Banjaluci.