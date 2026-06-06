SKANDAL U REDOVIMA POLICIJE: Uzimali mito, pa stavili kapuljače! Pogledajte kako su uhapšeni policajci iz Velike Kladuše bežali od kamera! (VIDEO)
Trojica policijskih službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona (USK) iz Velike Kladuše, koji su juče uhapšeni u Velikoj Kladuši, predati su Tužilaštvu USK.
Dvojica su preko glave stavili jakne, a treći kapuljaču, tako da se nisu mogli videti.
Uhapšeni su u akciji "Brut" zbog zloupotrebe položaja i primanja poklona.
- Dana 4. juna 2026. godine. Po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Policijske uprave lišili su slobode trojicu policijskih službenika Policijske stanice Velika Kladuša zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja i krivično delo primanja poklona ili drugih oblika koristi - navode iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
(Kurir.rs/Avaz.ba)