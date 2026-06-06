Slušaj vest

Zemljotres magnitude 2.9 po Rihteru registrovan je rano jutros kod Prijedora, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zemljotres je evidentiran u 05:01 časova, 37 kilometara severno od Prijedora.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osetio i u Hrvatskoj, 74 kilometra od Zagreba.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDEČAK (8) PREMINUO U BOLNICI U PRIJEDORU: Ispituje se uzrok smrti, hospitalizovan na Đurđevdan
shutterstock-591621143.jpg
Bosna i HercegovinaUBIJAO SRBE KOD PRIJEDORA: Ratni zločinac Hamdija Alukić se bori protiv izručenja BiH
Hamdija Alukić.jpg
Bosna i HercegovinaMLADIĆ JEDVA IZVUKAO ŽIVU GLAVU! Horor prizor u Prijedoru: Bujica meštanima došla "DO GRLA", pa ODNELA i "golfa" - meštani u strahu kako pada noć! (VIDEO)
download.jpg
Bosna i HercegovinaUBIJAO SRPSKE CIVILE I PALIO KUĆE U PRIJEDORU: Ratni zločinac iz BiH uhapšen u Americi! (FOTO)
Hamdija Alukić.jpg