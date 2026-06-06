POTPREDSEDNICA NARODNE SKUPŠTINE RS POVREĐENA U UDESU! Hitno prevezena u Klinički, evo u kakvom je stanju
Potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske, Anja Ljubojević povređena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 časa na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila u Trnu, kod Banjaluke.
Prema informacijama Policijske uprave Banjaluka, u nesreći je učestvovao automobil marke "Audi", a jedna osoba je zadobila telesne povrede.
Službeni automobil teško oštećen
Prema izveštajima medija, Ljubojević je vozila službeno vozilo, "Audi A32, koje je, prema nezvaničnim izveštajima, pretrpelo potpunu materijalnu štetu.
Portal "SrpskaInfo" navodi da je automobil nedavno plaćen između 60.000 i 65.000 KM, i da je nakon nesreće potpuno oštećen.
Prevezena u Univerzitetski klinički centar
Nakon nesreće, Ljubojević je prevezena u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gde su joj, prema pisanju "Atve", dijagnostikovane lakše telesne povrede.
Policijski službenici su izvršili uviđaj na mestu nesreće, a okolnosti pod kojima je došlo do proklizavanja ili udara biće utvrđene daljom istragom.
Policija utvrđuje okolnosti
Policija još nije objavila više detalja o uzroku nesreće, niti da li su učestvovala druga vozila.
Nadležni organi nastavljaju rad na dokumentovanju slučaja, nakon čega bi trebalo da se zna više informacija o eventualnoj odgovornosti i daljem postupku, javlja „Kliks“.
Javna funkcija i pažnja javnosti
Anja Ljubojević je potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske i poslanica SNSD-a, zbog čega je vest o nesreći privukla veliku pažnju javnosti.
Slučaj je privukao posebno interesovanje jer se nesreća dogodila u službenom vozilu, čija je vrednost, prema izveštajima medija, procenjena na više od 60.000 KM.
Za sada je najvažnije da su povrede okarakterisane kao lakše, dok se očekuje da će policija naknadno objaviti više detalja o uzrocima nesreće.
(Kurir.rs/Nezavisne.com)