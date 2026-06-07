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Anja Ljubojević, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je doživela saobraćajnu nezgodu u Trnu, kod Banjaluke, rekla je da snosi svu odgovornost, jer je u trenutku udesa pogledala u telefon.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi Ljubojevićeva je vozila automobil "audi" koji je vlasništvo Narodne skupštine Republike Srpske, a na kojem je, prema nezvaničnim navodima, pričinjena totalna materijalna šteta.

Ona je nakon nezgode zbrinuta na UKC-u Srpske i prebačena je u dnevnu bolnicu, prenosi ATV.

- Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smene, pogledala u telefon, mokar kolovoz - kaže Ljubojević za pomenuti medij.

Više puta je ponovila da se pita kako je uopšte živa.

- Iz auta sam sama izašla. Drago mi je što nikoga nisam povredila, jer sa tim ne bih mogla da živim - rekla je Ljubojević.

Navela je da će snositi svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

Podsetimo, saobraćajna nezgoda se dogodila oko četiri časa kod nadvožnjaka u izgradnji, a njoj su na UKC-u Republike Srpske konstatovane lakše telesne povrede.

Kako je rečeno iz Policijske uprave Banjaluka, njihovi službenici su izvršili uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode koja se dogodila ujutru 6. juna oko četiri časa na putu rezervisanom sa saobraćaj motornih vozila u mestu Trnu.