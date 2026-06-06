Nakon prve operacije u Bolnici Trebinje, helikopterom MUP-a RS prebačen je u UKC Republike Srpske u Banjaluci, gde se nastavlja lečenje
Akcija spasavanja
MLADIĆ PAO SA VISINE U GACKU! Drama u Rudniku i Termoelektrani: Helikopterom prebačen u Banjaluku, ima teške prelome!
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Mladić je pao sa velike visine u Rudniku i Termoelektrani Gacko, a nakon što je hospitalizovan u Bolnici Trebinje, prevezen je helikopterom na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
Prema navodima načelnice Odeljenja intenzivne nege Tanje Novalić, mladić nije životno ugrožen.
- Pacijent ima prelom natkolenice i komplikovani prelom kolena u zglobu koji je otvoren. Jedna operacija urađena je u Bolnici Trebinje, nakon čega je helikopterom MUP-a Republike Srpske prebačen na dalje lečenje u UKC Republike Srpske - rekla je Novalić.
Kurir.rs/RTRS
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