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Mladić je pao sa velike visine u Rudniku i Termoelektrani Gacko, a nakon što je hospitalizovan u Bolnici Trebinje, prevezen je helikopterom na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Prema navodima načelnice Odeljenja intenzivne nege Tanje Novalić, mladić nije životno ugrožen.

- Pacijent ima prelom natkolenice i komplikovani prelom kolena u zglobu koji je otvoren. Jedna operacija urađena je u Bolnici Trebinje, nakon čega je helikopterom MUP-a Republike Srpske prebačen na dalje lečenje u UKC Republike Srpske - rekla je Novalić.

Kurir.rs/RTRS

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