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Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za RIA Novosti da se očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.

- Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to - rekao je Dodik.

1/5 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: Videoplus

Dodik je podsetio da se sa ruskim predsednikom sastao u Moskvi tokom proslave 9. maja - Dana pobjede.

- Tamo su postignuti dogovori o nekoliko pitanja - dodao je Dodik.

Ponovio je da će krajem septembra opet posetiti Moskvu.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

- Jedino što znam sigurno jeste da ću biti u Moskvi 25. septembra - rekao je Dodik.

U razgovoru sa rusku agenciju je izjavio je "da je Evropa izgubila sve što je mogla, da više nema ekonomiju".