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Potpredsednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević (SNSD) juče je izazvala tešku saobraćajnu nesreću vozeći službeni automobil Audi A3 pod uticajem alkohola.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je izgubila kontrolu nad vozilom na delu puta gde je nadvožnjak u izgradnji. Vozilo je nakon udara završilo prevrnuto na krov. Nadležni organi saopštili su da je bila pod uticajem alkohola.

Nakon nesreće, na društvenim mrežama ponovo je postao aktuelan snimak njenog ranijeg obraćanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske tokom rasprave o bezbednosti saobraćaja i ograničenjima brzine.

Tom prilikom izjavila je da joj je prethodno bila oduzeta vozačka dozvola zbog prekoračenja brzine.

- Ja sam ekstremno brz vozač, prošle godine sam ostala i bez vozačke zbog toga. U Glamoču, tamo gde nema žive duše, gde je ograničenje 80, vi imate pistu, vozila sam oko 120, nije to nešto ni preterano. Ostala bez vozačke uredno. Jeste to prekršaj, ali na tim putevima i u takvim uslovima ne možete mi objasniti da ograničenje treba da bude 80 - rekla je tada.

Na sednici se raspravljalo o Izveštaju o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, uključujući broj saobraćajnih nesreća, rad policijskih presretača i radara, kao i o postavljenim ograničenjima brzine na pojedinim deonicama puta.

Ljubojević se tada javila za reč kako bi kritikovala postavljanje ograničenja od 80 km/h na preglednim deonicama (poput magistralnog puta kroz Glamočko polje).