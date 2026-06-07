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Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, danas, 7.6.2026. godine, oko 10:40 sati, PS Živinice je prijavljeno da je u naselju Čifluk, Opština Banovići došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih lica.

- Na mesto događaja upućeni su policijski službenici PS Banovići i OKP PU Banovići, kao i SHMP Doma zdravlja Banovići, navodi prijave su potvrđeni, zatečeni su na mestu događaja telo muške osobe bez znakova života i jedna ranjena ženska osoba koja je prevezena u JZU UKC Tuzla. Na mesto događaja upućen je i Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, koji su skipa sa polucijskim službenicima PS Banovići, pronašli i stavili pod kontrolu lice koje se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja a radi se o H.T. (1962), kojem je oduzeta sloboda, te je sprovedeno u službene prostorije PS Banovići. Ovom prilikom pronađeno je i vatreno oružje - automatska puška, najverovatnije sredstvo izvršenja. O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK, koji će rukovoditi uviđajem a isti će izvršiti istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a - navode iz MUP-a TK.

(Kurir.rs/Avaz/Foto: Ilustracija)

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